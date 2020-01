Nach Gesprächen zwischen Noch-SAK-Präsident Christian Schwaiger und Grödig-Macher Christian Haas brodelt die Gerüchteküche in Salzburg. Übersiedelt die SAK-Truppe im Sommer an den Fuße des Untersbergs, um dort den Aufstiegstraum in die 2. Liga zu verwirklichen? Die „Krone“ fragte bei Haas einmal nach, was der Stand der Dinge ist.