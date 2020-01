Die Wiederwahl von SFV-Präsident Herbert Hübel und der beiden Vizepräsidenten Gerhard Huber und Gerhard Schmidt erfolgte im Beisein von Vertretern von ÖFB und sämtlichen Fußball-Landesverbänden einstimmig. An den Fußballbund richtete Hübel, der somit in seine sechste Amtszeit geht, in seiner Dankesrede auch mahnende Worte und die Forderung nach einer bundesweit einheitlichen Lösung für die dritte Leistungsstufe: „Die Vereine brauchen Planungssicherheit, dieses Problem gehört vom Eis gebracht und das geht nur gemeinsam.“