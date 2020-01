So schnell wie möglich eilten die Kameraden von drei Bad Ischler Feuerwehren am Freitagabend zum „Brand Jubiläumshütte“. Aus dem Tal war ein Feuerschein zu sehen, man rechnete mit dem Schlimmsten. Als Hans-Peter Feichtinger, der Kommandant der Feuerwache Perneck, am Einsatzort ankam, musste er schmunzeln: „Auf Grund der Informationen haben wir mit Allem gerechnet, doch als wir eingetroffen sind, mussten wir lachen.“