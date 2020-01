Einzug der Schüler verzögert sich

Heute läuft der Wiederaufbau auf Hochtouren. Die vom Brand stark beschädigten Teile werden zum Großteil laut Plan im Herbst 2020 fertig. Im Zuge der Bauarbeiten gab’s jedoch Probleme: Zusätzlich sind noch statische Sicherungsmaßnahmen durchzuführen und auch der vom Brand nicht betroffene Teil wurde durch die Löscharbeiten stark in Mitleidenschaft gezogen. Auch dieser muss mitsaniert werden. Die Schüler ziehen daher erst zum Beginn des Schuljahres 2021/22 in die neuen Räumlichkeiten in Altmünster ein und bleiben bis dahin in einem ehemaligen Altenheim in Laakrichen.