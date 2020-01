Verpflichtende Notenbeurteilung

Auch Schulpsychologe Andreas Girzikovsky ist am Schultelefon, bei dem auch die „grassierende Reformitis“ (Lehrergewerkschafter Paul Kimberger) Thema sein wird. Ein Beispiel dazu: Seit Schulbeginn gilt in den Volksschulen ab dem zweiten Semester der zweiten Klasse die verpflichtende Notenbeurteilung. Ergänzt wird die Benotung um eine schriftliche Erläuterung in Form eines standardisierten Bewertungsrasters.