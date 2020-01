Plastikflaschen, Alu-Dosen, Verpackungen und sogar Elektroschrott und Reifen – all das findet man entlang von Straßen und öffentlichen Wegen. Laut der OÖ Jungbauernschaft wird dadurch nicht nur die Landschaft verunstaltet, sondern auch das Wohl der Nutztiere gefährdet. Denn bei der Ernte werden die Dosen in kleine Teile zerschnitten, mit dem Erntegut eingefahren und anschließend an Nutztiere verfüttert. Die spitzen Metallteile führen zu schweren inneren Verletzungen und zumeist zum Tod des Tieres. „Umweltschutz ist Tierschutz“, erklärt Lang, die Wichtigkeit des Themas.