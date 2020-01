Die Team-Vizeweltmeisterin von Seefeld 2019 übernahm als zweite Österreicherin nach der Ex-Gesamtsiegerin Daniela Iraschko-Stolz - sie wurde am Samstag Achte - die Gesamtführung. „Natürlich ist es ein Traum jeder Springerin, auch einmal das Gelbe Trikot anzuziehen“, erklärte Hölzl. „Aber wirklich wichtig ist es erst am Ende der Saison. Momentan liegen wir alle so eng beieinander, da muss alles zusammenpassen.“ Hölzl ist in dieser Saison ein Muster an Beständigkeit. Sie hat bisher die Platzierungen 3, 2, 1, 6, 4, 3, 2 und 1 erreicht. Am Sonntag folgt ein weiterer Einzelbewerb.