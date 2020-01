Wie kann man sich als junger Mensch heute noch in die Tragik des Holocaust hineinversetzen? Dieser Frage gehen Thilo Reffert und Manfred Theisen in „Der Koffer der Adele Kurzweil“ über die Flucht einer Grazer Jüdin nach. Am Next Liberty wurde das Stück (Regie: Esther Muschol) uraufgeführt - ein bewegendes Ereignis!