Prominenter Auflauf auf Ehrentribüne

Der eine oder andere prominente Partytiger wird dem Rennen am Samstag wohl mit schwerem Magen und vielleicht auch einem Kater beigewohnt haben. Doch natürlich ließen sich die Stars ihren Auftritt auf den Rängen der Ehrentribüne nicht nehmen - geht es doch vor allem ums Sehen und Gesehen werden. So jubelte die mit einer Sonnenbrille bewaffnete „steirische Eiche“ nach seinem Besuch in Going am Vortag etwa mit Freundin Heather Milligan, Tochter Katherine sowie Neffe Patrick. Einer seiner Sitznachbarn: Ski-Weltmeister Karl Schranz, selbst zweifacher Sieger in Kitzbühel.