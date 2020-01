Schon während der Arbeiten kam ein weiterer Brand-Notruf: Wieder stand eine Thujenhecke in Knittelfeld in Flammen, diesmal in einem Vorgarten eines Mehrparteienhauses. Anrainer löschten ihn mit einem Feuerlöscher. Auch hier kam niemand zu Schaden. Nun laufen die Ermittlungen nach der Brandursache.