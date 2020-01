Der australische Lokalmatador Nick Kyrgios hat in der dritten Runde der Australian Open in einem nervenaufreibenden Fünf-Satz-Krimi Karen Chatschanow bezwungen. Nach mehr als vier Stunden Spielzeit, das längste Match in der Karriere des Tennis-Badboys gewann er mit 6:2, 7:6 (5), 6:7 (6), 6:7 (7) und 7:6 (8).