Die Tirolerin stieß am 3. Jänner auf Internetverkaufsplattform „Amazon“ auf ein Telezoom-Objektiv für ihre Kamera. Der Anbieter „Schmuetz- Naturkost“ bot das gewünschte Teil um etwas die Hälfte des Normalpreises an. „Um den Kauf abschließen zu können, wurde die Frau auf eine Drittseite weitergeleitet und musste anschließend auf E-Mailverkehr mit einem neuen Verkäufer umsteigen“, heißt es von Seiten der Polizei. Nach der Bestellzusage erhielt sie eine „gefakte“ Bestellbestätigung - augenscheinlich durch Amazon - via E-Mail durch den vorigen Anbieter „Schmuetz-Naturkost“ und der Bankverbindung lautend auf F.R. Schmuetz-Naturkost. Einen Tag danach führte die Unterländerin die Banküberweisung durch, doch kam es bis dato zu keiner Lieferung des bestellten Produktes. „Die Frau erlitt dadurch einen Vermögensnachteil im niederen 4-stelligen Eurobetrag“, so die Exekutive.