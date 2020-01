Weitere Fälle in Europa laut EU-Behörde wahrscheinlich

Mittlerweile erreichte das Coronavirus auch Europa. In Frankreich gab es zwei bestätigte Infektionen. EU-Präventionsbehörde ECDC geht davon aus, dass weitere folgen werden: „Zu diesem Zeitpunkt ist es wahrscheinlich, dass es mehr importierte Fälle in Europa geben wird“, teilte die im schwedischen Solna ansässige Behörde am Samstag mit. Dass die Lungenkrankheit auch in Europa nachgewiesen wurde, sei zu erwarten gewesen. Die französischen Funde bewiesen, dass die Mittel zur Entdeckung und Bestätigung des Virus in Frankreich funktionierten.