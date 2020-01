Das „Krone“-Weltcup-Haus ist am Hahnenkamm-Wochenende eine Institution in Kitzbühel. Am Samstag lud die OMV zum Energie-Frühstück. krone.tv hörte sich unter den prominenten Gästen, darunter „Krone“-Herausgaber Dr. Christoph Dichand, OMV-Vorstand Rainer Seele, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, um und fing die Stimmung ein.