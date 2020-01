Keltische Funde im Hotel am Magdalensberg

Übrigens: Dass die Kelten vor den Römern am Berg waren, haben die archäologischen Überprüfungen ergeben, die vor Baubeginn durchgeführt werden mussten. „Alles stand unter permanenter Kontrolle des Bundesdenkmalamtes. Dadurch wissen wir, dass sich die Römer in eine keltische Siedlung gesetzt haben. Keramikfunde werden im Hotel ausgestellt“, so Archäologe Georg Tiefengraber, der von den Geschwistern Heike und Alex Skorianz, die das Gipfelhaus betreiben, für ein Gutachten beauftragt wurde. „Allein das kostete 110.000 Euro“, ergänzt Heike.