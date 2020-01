„Eine Anspannung, die es so nur in Kitz gibt“

Eine ganze Welt tut sich in dem Übertragungswagen auf, in dem er sitzt. Anweisungen fliegen durch die Luft, auf Deutsch und Englisch. Finger rasen über zahlreiche Tasten, ohne den Blick von den Schirmen zu nehmen. Bildmeister Gernot Arendt drückt hier und dort, alles geht blitzschnell, jeder Handgriff sitzt. „Nicht einmal bei Olympia ist die Anspannung so hoch wie in Kitz“, sagt Kögler. Wenn der erste Sportler im Starthaus steht, spielt sich eine einzigartige Dramatik ab, die es einzufangen gilt.