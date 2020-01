Fürchterliche Premiere

Zurück zu seiner Premiere 1960: „Beim ersten Training hat´es mich bei der Mausefalle aus den Schuhen gehoben, beim nächsten Versuch am Steilhang. Beide Male war der Ski kaputt“, erinnert sich Rudi, als wir bei der Mausefalle in den Abgrund blicken. „So geht das nicht, Mandei“, habe der längst berühmte und zwei Jahre zuvor zurückgetretene Bruder Toni festgestellt. Statt einer Kappe musste ein (viel zu großer) Helm her. Bessere Kästle-Skier, gewachselt in der Küche, machten Mut.