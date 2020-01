Erste EBEL-Erfahrung hat Rok Ticar mit Jesenice von 2009 bis 2011 gesammelt, danach spielte er in Topligen wie der deutschen DEL, der starken russischen KHL und zuletzt bei Oskarshamn in der schwedischen Topliga. „Rok Ticar war schon lange auf unserem Radar, wir haben seinen Weg aus der EBEL in die DEL, KHL und SHL sehr genau verfolgt. Verpflichtet haben wir ihn primär im Hinblick auf die kommende Saison, allerdings ergab sich die Möglichkeit, ihn sofort unter Vertrag zu nehmen, um unseren Kader für die bevorstehende heiße Phase der Meisterschaft zusätzlich zu verstärken. Diese haben wir auch wahrgenommen, denn so sind wir bei etwaigen Ausfällen in den kommenden Wochen und Monaten noch flexibler“, meint Manager Oliver Pilloni.