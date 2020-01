In wenigen Augenblicken wurde fast eine ganze Familie ausgelöscht: Nach den tödlichen Schüssen auf sechs Menschen in Baden-Württemberg rätseln Ermittler nun weiter, was den 26-jährigen Sportschützen zu solch einer Bluttat getrieben haben könnte. Erste Details sickerten am Samstag durch. Wie bekannt wurde, gab es einen bestimmten Grund, weshalb die Familie am Freitag in der Gaststätte in Rot am See zusammenkam ...