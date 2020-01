Rot-weiß-rote Party in Kitzbühel: Erstmals seit 2014 steht bei der legendärsten und gefährlichsten Abfahrt der Welt wieder ein Österreicher ganz oben auf dem Podest. Mit einem wahren Husarenritt schnappte sich am Samstag Matthias Mayer den Sieg auf der Streif. Auf Platz zwei landeten ex aequo Vincent Kriechmayr und der Schweizer Beat Feuz (+0,22 Sekunden). Es ist der achte ÖSV-Doppelsieg in Kitzbühel.