Am meisten Curtoni. Die 28-Jährige fuhr mit 28 Jahren und Startnummer 28 zum ersten Weltcupsieg. Die lange verletzt gewesene Curtoni schnappte die früh gestartete Bassino (4) noch deren ersten Abfahrtssieg weg und ist in der fünften Saisonabfahrt die fünfte verschiedene Siegerin nach Ester Ledecka, Nicole Schmidhofer (jeweils Lake Louise), Corinne Suter (Zauchensee) und Shiffrin (Bansko). Zudem führte Curtoni mit ihrem Weltcup-Premierenerfolg das erste 1-2-3 für die starken Damen aus dem nächsten WM-Gastgeberland seit der Abfahrt vor zwei Jahren in Bad Kleinkirchheim an.