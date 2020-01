Nach zuletzt drei Siegen hintereinander haben die San Antonio Spurs am Freitag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Jakob Pöltl und Kollegen verloren das Heimspiel gegen die Phoenix Suns mit 99:103 und fielen mit einer 20:24-Bilanz auf Platz neun in der Western Conference zurück.