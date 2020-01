Konsequenzen kommen gewiss

Die nötigen Konsequenzen werden so formuliert: Etablierung einer medizinischen Fehlerkultur bei Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und Führungspersönlichkeiten auf allen Ebenen. Optimierung der Kommunikation und der Feedbackkultur. Stärkere Fokussierung im Unternehmen auf Maßnahmen zur Patientensicherheit und Besprechung von Problemen in diesem Bereich (z.B. Briefings bei Dienstbeginn, vor Operationen, etc.). Stärkung der Teamarbeit zwischen Ärzten, Ärztinnen und Pflegepersonen.