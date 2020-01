„Das ist eine massive Entlastung für die Anrainerinnen und Anrainer, die in den letzten Jahren unter dem Ausweichverkehr zu leiden hatten“, sagte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). In den ersten zwei Dezemberwochen 2019 war dagegen noch ein Zuwachs von bis zu 5280 Fahrzeugen an der Zählstelle Innbrücke zu verzeichnen, hieß es in einer Aussendung.