Der neue VW Golf, Generation 8, ist auf dem Markt - und ein absolut großer Wurf geworden. Sehr digital, sehr durchdacht, sehr geräumig und immens gut zu fahren, wie wir bei ersten Tests erlebt haben. So gut, dass wir richtig Lust auf den GTI bekommen haben. Der soll wohl im Herbst zu den Händlern rollen, offiziell gibt es noch keine Infos zum schnellen Wolfsburger. Aber was ist schon offiziell in Zeiten des Internets …