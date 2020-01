Stefan Kraft hat am Freitag in Zakopane in der Qualifikation mit der Höchstweite von 141 m und einer Sicherheitslandung Rang drei belegt. Sein ÖSV-Teamkollege Philipp Aschenwald (139,5 m) wurde Vierter. Den Sieg sicherte sich der polnische Lokalmatador Dawid Kubacki (140,5), der zuletzt beide Weltcup-Bewerbe in Titisee gewonnen hatte, deutlich vor Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi (139,5).