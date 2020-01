Hannes Reichelt zu Gast im „Krone“-Weltcup-Haus in Kitzbühel: Auf Krücken präsentierte er sich den Fans und wurde frenetisch gefeiert. Im Gespräch mit Michael Fally verrät der Hahnenkamm-Sieger von 2014, warum er trotz Verletzung nicht ans Aufhören denkt, die Erholung allerdings länger dauert („Ich bin ja nicht mehr der Jüngste“), er am Ziel WM in Cortina festhält, wie‘s ihm körperlich geht und wem er am ehesten den Sieg in der Abfahrt zutraut.