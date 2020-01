Mit einem 1:2 gegen die Polen von Pogon Stettin beendete Sturm das Camp im türkischen Belek - Samstag wird am Vormittag noch trainiert, dann reisen Coach Nestor El Maestro und Co. wieder in die Heimat. Nach zwei freien Tagen bittet der Trainer dann Dienstag in Graz wieder zum Training. Dass Sturm in der Türkei sieglos blieb, sorgt nicht für Unruhe.