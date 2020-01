Fast sechs Jahre ist es her, dass in Leoben Leopold Pilsner als Geschäftsführer mehrerer stadteigener Gesellschaften entlassen wurde. Ihm wurde damals Untreue vorgeworfen. Die Ermittlungen zogen sich in die Länge. Nun gibt es aber eine rechtskräftige Anklage, wie das Landesgericht Leoben gegenüber der „Krone“ bestätigt.