„Das ist ja interessant“, staunten die begeisterten Schüler in den insgesamt 160 Unternehmen, die am Mittwoch und am Donnerstag für 1400 Schüler die Türen öffneten. In Metall- und Elektrotechnik, Bau-, Baunebengewerbe, Handel, IT-Bereich, Dienstleistungs-, Tourismus- und Pflegeberufe bis in die Medienbranche konnten die Schüler gemeinsam mit ihren Eltern schnuppern.