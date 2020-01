Die U-Haft für zwei Terrorverdächtige ist in Graz verlängert worden. Die Haftprüfungsverhandlung war um zwei Tage auf Mittwoch vorverlegt worden. Die beiden mutmaßlichen Komplizen müssen damit weiterhin in Haft bleiben, die Entscheidung ist allerdings noch nicht rechtskräftig, da noch Beschwerden dagegen eingelegt werden können, sagte Sprecherin Barbara Schwarz am Freitag auf APA-Nachfrage.