Bisher konnten vorwiegend Skifahrer in Flachau, Wagrain und St. Johann Geld spenden. „Das funktioniert über die Rückgabe der Keycards. Da fallen pro Pfandticket zwei bis drei Euro an. In der vergangenen Wintersaison konnten wir so 3700 Euro sammeln“, ergänzte Caritas-Direktor Johannes Dines.