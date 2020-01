Wenn man in Österreich den Namen „Rapp“ hört, denkt man normalerweise an 50 Jahre gute TV-Unterhaltung. Im krone.tv-Studio bei Vanessa Kuzmich ist diesmal jedoch nicht Peter Rapp zu Gast, sondern seine Tochter Rebecca. Im Interview packt die Sängerin über ihre schwere Jugend aus. So wurde sie in der Schulzeit aufgrund der Berühmtheit ihres Vaters gemobbt. Außerdem spricht Rapp über ihre Leidenschaft für die Musik und ihre anstehenden Projekte. Den ganzen Talk sehen Sie im Video oben.