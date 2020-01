Leider erst nach dem Brexit werden unsere beiden Länder ein historisches Datum begehen können. Die Queen wird an Regierungsjahren Kaiser Franz Joseph als den mit 68 Jahren bis dato längst regierenden Monarchen überrunden.

Österreichs Kaiser Franz Joseph sehen wir als eine große historische Figur, und wir verehren natürlich unsere Queen. Sie hat in der vorbildlichen Ausübung ihrer Funktion 93 Lebensjahre erreicht, und ich schließe mich daher unserer Nationalhymne an: „Long may she reign – happy und glorious.“