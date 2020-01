Wohin ist er gefahren?

Er ist auf einer Abfahrt der A1 aufgefahren und einige Meter in die falsche Richtung gerast. Er dürfte sich aber gewundert haben, dass ihm so viele Autos entgegenkommen und hat umgedreht. Wir haben einem Lkw-Fahrer Zeichen gegeben, dass er den Pannenstreifen absperren soll, auch Pkw-Lenker haben geholfen. So konnten wir ihn auf der Überholspur einsperren.