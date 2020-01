Drei weiter Österreicherinnen punkten

Mit Julia Schwaiger (19./1 Strafminute), Christina Rieder (21./0) und der laufstarken, aber neuerlich mit dem Gewehr zu fehlerhaften Katharina Innerhofer (33./5.) landeten weitere drei Österreicherinnen in den Punkterängen. Dunja Zdouc (4 Strafminuten) landete auf Rang 61. Am Samstag folgen in Slowenien die Mixed-Staffeln, am Sonntag die Massenstarts.