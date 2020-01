Wer ist wahlberechtigt? Und wie viele Wahlberechtigte gibt es?

Wahlberechtigt sind die Mitglieder der jeweiligen Fachorganisation, sofern sie in die Wählerliste eingetragen sind. Es sind heuer exakt 77.057 Mitglieder wahlberechtigt. Sie verfügen über 99.145 Wahlrechte. Wie ist so etwas möglich? Manche Unternehmer sind in mehreren Fachorganisationen Mitglied und dürfen dort jeweils eine Stimme abgeben.