Die Geschichte über Orpheus und Eurydike ist schon 3000 Jahre alt. Henry Mason legt den Kern der Story frei und spannt ihn ohne Übertreibung oder erzwungene Coolness in einen heutigen Rahmen. Und so ist Orpheus ein Scheidungskind. Sein Vater Apoll ist zwar noch Lichtgott, aber immer woanders unterwegs. Orpheus wächst bei acht kreativen Tanten auf, die bald entdecken, dass seine Musik selbst Ungeheuer zum Schlafen bringt. Kaum spürt der jugendliche Knabe die Liebe zu Eurydike, wird diese ihm durch einen Schlangenbiss genommen. Und er sucht sie in der Unterwelt.