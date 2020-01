In Tirol ist der Fünfziger mit einem Anteil von 48 Prozent bei den Fälschungen führend. Ausgeprägter als in Österreich fällt der Anteil des Zwanzigers mit 29 Prozent an zweiter Stelle aus, was der Nähe zu Italien geschuldet ist und einer vermehrt aufgetauchten Form von Spiel- bzw. Filmgeld, das über das Internet bestellbar war.