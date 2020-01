Kosten und Öffnungszeiten größte Probleme

Die Arbeiterkammer veröffentlichte am Donnerstag eine Umfrage, wonach besonders hohe Kosten und knapp bemessene Öffnungszeiten in den Kindergärten die Vereinbarkeit von Job und Familie für viele Eltern zu einem Balanceakt machen. Knapp 18 Prozent der Eltern, die an der Befragung teilgenommen haben, nehmen keine Betreuung in Anspruch. Zwei Drittel von ihnen verzichten jedoch nicht freiwillig darauf, sondern entweder wegen der Höhe der Kosten (26 Prozent), der mangelhaften Öffnungszeiten (24), dem fehlenden Angebot (14) oder der mangelnden Qualität in Bezug auf Personal, Ausstattung oder Essen. Für fünf Prozent jener, die keine Betreuung in Anspruch nehmen, war die Entfernung zu weit.