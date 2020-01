Am FPÖ-Parteitag am 14. September wurde Norbert Hofer von den Delegierten offiziell zum neuen FPÖ-Chef - mit satten 98,25 Prozent der Stimmen - gewählt. Bei seinen Wählern muss der Burgenländer allerdings noch mehr an Überzeugungsarbeit leisten. Denn laut einer neuen Umfrage sind nur 59 Prozent der freiheitlichen Sympathisanten der Ansicht, dass Hofer der Beste für den Job ist. 19 Prozent würden lieber Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache und 16 Prozent Klubobmann Herbert Kickl an der Spitze der FPÖ sehen.