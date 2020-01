Verkehr am Boden soll zuerst geklärt werden

Wir sind nicht grundsätzlich dagegen, aber ein dichterer S-Bahn-Takt oder eine rasche Öffi-Verbindung im Osten sind wichtiger. Außerdem wirkt das Projekt noch nicht ausgereift“, so Grünen-Mobilitätssprecher Klaus Grininger. Für VP-Stadtvize Bernhard Baier wäre zudem die Tram-Verlängerung nach Pichling vorher fällig. „Das macht nur Sinn, wenn der viergleisige Westbahn-Ausbau realisiert ist“, klärt Stadtchef Luger auf, der trotz Gegenwind mit FP-Vize Hein in Wien vorsprechen will.