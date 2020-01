Warum die Volkspartei auf Anfrage keinen Gast schicken wollte, der zu Wiesingers Vorwürfen Stellung nimmt, kann Salcher, der ehemals für die Partei im Wiener Gemeinderat saß, sich nicht erklären. Eines weiß er aber sicher: „Unsere Schüler lernen einen Fächerkanon, der 80 Jahre alt ist!“ Das, so Salcher, sei das eigentliche Problem; Kopftuchverbote oder Herbstferien seien Nebensache. Es fehle viel eher eine Grundsatzdebatte zur Frage, was unsere Kinder in der Schule brauchen.