Roger Federer ist am Freitag nach hartem Kampf ins Achtelfinale der Australian Open aufgestiegen. Der 38-jährige Schweizer stand in der Night Session in Melbourne gegen den kampfstarken Australier John Millman vor dem Aus, siegte aber nach 4:03 Stunden mit 4:6, 7:6(2), 6:4, 4:6, 7:6(10/8). Damit feierte der 20-fache Grand-Slam-Sieger seinen insgesamt 100. Sieg allein beim ersten Jahres-Major.