„Das ist Rassismus und Diskriminierung“

„Wenn man jetzt eine religiöse Glaubenspraxis einer einzigen Religion verbietet und alle andere da außen vorlässt, ist das kein unterschwelliger oder ungewollter Rassismus, sondern das ist Rassismus und das ist Diskriminierung per Definition. Das muss man auch mal so festhalten“, spricht Zaafrani Klartext. Diskussionen über ein Kopftuchverbot in der Schule „decken die qualitätsvolleren Debatten zu“.

2018 gab es in Österreich „600 Diskriminierungen wegen Behinderung in den Schulen“, so Robert Müller von der IDB. Für ihn ist die Aufgabe der Politik „in die Richtung zu arbeiten, dass die Leute bei uns sein können und am sozialen Leben teilhaben können“.