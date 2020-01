Diesmal bringt Heri den „Mister Opernball“ aus Wien nach Graz. „Richard Lugner hat mich in den 90er-Jahren in die Wiener Gesellschaft eingeführt. Jetzt bringe ich ihn in meine frühere Heimat.“ Und: „Richi ist nach einem Urlaub auf den Malediven und einer Frischzellenkur bei einem Spezialisten in Leipzig topfit.“ Im Vorjahr musste er ja noch krankheitsbedingt auf den Baumeister verzichten.