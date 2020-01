Die Position Lunaceks bleibt nach atmosphärischer Auslotung weiter kritisch bis skeptisch, zumal sie sich auf das konzentrieren will, was in der Regierungsvereinbarung steht. Und da kommt das Fotomuseum Salzburg mit keiner Silbe vor. Man wolle aber in Bälde einen weiteren Termin, um das gewiss zeitgemäße Projekt in aller Breite und detailliert vorzustellen. Bis dahin hat man auch Zeit, eine hausgemachte Groteske zu reparieren.