Eine Rechtsfrage hat der Oberste Gerichtshof (OGH) nun geklärt. Nämlich jene, ob sich zu leistende Unterhaltspflichten um den Familienbonus Plus erhöhen oder nicht. Bisher hat es dazu mehrere Rechtsmeinungen und unterschiedliche Einzelentscheidungen gegeben. Eine unbefriedigende Situation für betroffene Elternteile — wir haben berichtet. Der OGH hat nun in einem Beschluss entschieden, dass der Familienbonus Plus die Unterhaltspflicht NICHT erhöht. Diesen habe der Gesetzgeber mit der Zielsetzung eingeführt, Geldunterhaltspflichtige steuerlich zu entlasten.