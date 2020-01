Überfall in der Siemensstraße in Wien-Floridsdorf: Dort drang ein 40-Jähriger gewaltsam in die Wohnung eines Pensionisten (72) ein. Sofort begann der skrupellose Kriminelle sein Opfer zu misshandeln. Unter anderem versetzte der Mann dem älteren Wiener einen Faustschlag ins Gesicht. Der Mann wurde schwer verletzt. Sein Peiniger konnte kurz darauf samt Beute gefasst werden.