Kate sagte: „Es war das erste Jahr und ich hatte George gerade bekommen - William arbeitete noch. Wir kamen hierher, und ich hatte dieses winzige kleine Baby mitten in Anglesey, es war so isoliert, so abgeschnitten. Ich hatte keine Familie in der Nähe und er machte Nachtschichten.“ Sie hätte sich damals gewünscht, so ein Kinderzentrum zu haben, um in Kontakt mit anderen Müttern zu kommen.

Die Herzogin hat erst kürzlich eine Initiative ins Leben gerufen, die die Entwicklung von Kindern in den ersten fünf Lebensjahren unterstützen soll. Sie ist überzeugt davon, dass dies die wichtigste Zeit für die Entwicklung ist. Im letzten Jahr arbeitete sie deshalb sogar heimlich zwei Tage lang in einer Geburtsklinik mit.